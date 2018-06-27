Уткин оценил шансы сборной России на победу над Испанией

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Уткин оценил шансы сборной России на победу над ИспаниейИзвестный телекомментатор Василий Уткин оценил шансы сборной России на победу над национальной командой Испанией в 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Я говорил еще перед Чемпионатом Мира, что сборной России нужно надеяться на счастливый случай и командный настрой. За них болеет вся страна, поэтому так и случилось. Плюс в команде лидерами стали те игроки, которые в первом матче не попали даже в стартовый состав. Например, это Черышев и Дзюба.

Не могу сказать, что испытываю большую радость от выхода сборной в 1/8 финала. Им предстоит играть с Испанией. Сборная Испании - это Кащей Бессмертный. Она сама носит свою смерть, поэтому также может взять и разрушить себя. В этой сборной много ошибок, в том числе и от опытного защитника и вратаря. Это увеличивает шансы сборной России на успех на 10 процентов", - цитирует Уткина Спорт-FM.

Напомним, выступление сборной России на домашнем ЧМ оценил Бреме. | soccernews.ru

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