Уткин оценил шансы сборной России на успешное выступление на молодежном чемпионате Европы
Фото: твиттер Sport24/Автор неизвестен
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от выступления сборной России на молодежном чемпионате Европы.
"Я абсолютно не разделяю оптимизма, с которым многие мои коллеги смотрят на "молодежку", считая, что она у нас сильнейшая за долгие годы, что сейчас у нее есть реальная возможность добиться результата. Такие выводы приходят, поскольку в молодежь всегда хочется верить — это новые лица, которые еще не успели надоесть.
Если сборная России попадает в восьмерку — выйдет из группы — это будет очень хороший результат. Я не пытаюсь вас убедить в том, что молодежная сборная у нас бездарна и плоха — нет. Просто хочу предостеречь вас от избыточных надежд. Никаких успехов сборной России на молодежном чемпионате Европы не светит!" сказал Уткин в эфире выпуска передачи "Футбольный клуб" на своем YouTube-канале.
на молодежном Евро-2021 сборная России попала в группу С. Россияне сыграют с Исландией (25 марта), Францией (28 марта) и Данией (31 марта).
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