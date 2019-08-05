Уткин оценил вклад Карреры в игру "Спартака"

Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о вкладе Массимо Карреры в игру "Спартака".

"Мы уже месяц ищем логику в игре "Спартака". Возможно, Андре Шюррле покинет клуб в октябре. Не знаю, как такое возможно, но не исключаю этого. Могу сказать, что у "Спартака" лучшая в России пара центральных защитников - Жиго и Джикия. Также за клуб играет отличный молодой голкипер Максименко. Я вообще не понимаю, зачем они пытались подписать Гильерме за огромные деньги. Возвращение Зелимхана Бакаева из аренды также хороший ход.

Однако все эти ходы сделал штаб Массимо Карреры. Максименко занял место в воротах при нем. Жиго и Джикию также собрали при Каррере. Я не являюсь поклонником Карреры, но сейчас все хорошее, что есть у "Спартака" осталось от Карреры", - заявил Уткин.

Напомним, что после 4 туров "Спартак" набрал 5 очков и занимает 10-е место.

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