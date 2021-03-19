Уткин оценил влияние трансфера Промеса на результаты "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, считает ли он удачной покупку "Спартаком" вингера Квинси Промеса.

Напомним, что голландец вернулся в московский клуб 24 февраля. Ранее он выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год.

"Ну чего, можно считать, что решение с Промесом было правильное. Он играет честно, ясно, что с мотивацией проблем нет. Это сомнение снято. Ну да, с другой стороны, именно "Спартак" подарил пример Шюррле. Но что уж теперь, всякий раз вспоминать просто потому, что пример яркий и память хорошая?

А других сомнений у меня особенно и не было. Потому что я не считаю, что Промес - непременно игра вдолгую. Если да, то прекрасно, если нет и это мимолётно - то есть пиковый случай - то весь вопрос в том, пробьётся ли "Спартак" в ЛЧ. Если да, то сделка уже себя окупила. И остальное уже бонус. Конечно, дело далеко ещё не сделано. Но ситуация уже перевёрнута, вклад Промеса в этот переворот весом. Молодец, Антон. Хорошо, что приехал", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После возвращения 29-летний Промес сыграл за "Спартак" 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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