Уткин оценил выступления "Барселоны" в этом сезоне

Теги василий уткинбарселона

Уткин оценил выступления "Барселоны" в этом сезоне

Известный журналист и блогер Василий Уткин после поражения "Барселоны" в матче 10-го тура Примеры с "Атлетико" (0:1) оценил выступления каталонского клуба.

"С "Барселоной" все просто. На нее не нужно сейчас смотреть. Это год терпения. Суперклуб не живет без суперзадач. А суперзадачи не решаются без абсолютной уверенности в себе. Откуда ей взяться?

Президента нет. Он ушел в отставку, заведя в тупик все реальные проблемы. Изучайте опыт "Барселоны", в ближайшие пару лет он пригодится для жизни в России.

Есть Месси. Вы ведь знаете, что он лучший игрок в истории? Знаете, я никогда не хотел выбирать между ним и Роналду, потому что они выступают в разных амплуа. Роналду - супермен. Он атлет, гений мотивации, он идеальный кинжал на острие команды, которая знает ножевой бой. Он всегда готов быть собой, он же кинжал. Валлирийская сталь.

А Месси гений. Он не орудие. Он теряет силу, если ему грустно. У гения нет понятия о долге, потому что он а) никому не должен и б) он вообще не обязательно имеет понятие, какая сила и почему сквозь его тело творит. Гений - это не напряг сил, не мышцы и не статистика, гений - это вдохновение.

Наступил сезон, который вы не станете вспоминать. И не надо. И так тоже иногда заканчиваются великие эпохи. Издевательством и ухмылочкой. Ну так в жизни всегда есть место стыду и позору. Просто жизнь на этом не заканчивается. А "Барса" бессмертна", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Не пропустите: Жоау Фелиш отказался переходить в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Оздоев может пропустить матч "Зенита" с "Лацио"

Оздоев может пропустить матч "Зенита" с "Лацио"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов