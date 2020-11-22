Уткин оценил выступления "Барселоны" в этом сезоне
Известный журналист и блогер Василий Уткин после поражения "Барселоны" в матче 10-го тура Примеры с "Атлетико" (0:1) оценил выступления каталонского клуба.
"С "Барселоной" все просто. На нее не нужно сейчас смотреть. Это год терпения. Суперклуб не живет без суперзадач. А суперзадачи не решаются без абсолютной уверенности в себе. Откуда ей взяться?
Президента нет. Он ушел в отставку, заведя в тупик все реальные проблемы. Изучайте опыт "Барселоны", в ближайшие пару лет он пригодится для жизни в России.
Есть Месси. Вы ведь знаете, что он лучший игрок в истории? Знаете, я никогда не хотел выбирать между ним и Роналду, потому что они выступают в разных амплуа. Роналду - супермен. Он атлет, гений мотивации, он идеальный кинжал на острие команды, которая знает ножевой бой. Он всегда готов быть собой, он же кинжал. Валлирийская сталь.
А Месси гений. Он не орудие. Он теряет силу, если ему грустно. У гения нет понятия о долге, потому что он а) никому не должен и б) он вообще не обязательно имеет понятие, какая сила и почему сквозь его тело творит. Гений - это не напряг сил, не мышцы и не статистика, гений - это вдохновение.
Наступил сезон, который вы не станете вспоминать. И не надо. И так тоже иногда заканчиваются великие эпохи. Издевательством и ухмылочкой. Ну так в жизни всегда есть место стыду и позору. Просто жизнь на этом не заканчивается. А "Барса" бессмертна", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14