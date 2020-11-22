Уткин оценил выступления "Барселоны" в этом сезоне

Известный журналист и блогер Василий Уткин после поражения "Барселоны" в матче 10-го тура Примеры с "Атлетико" (0:1) оценил выступления каталонского клуба.

"С "Барселоной" все просто. На нее не нужно сейчас смотреть. Это год терпения. Суперклуб не живет без суперзадач. А суперзадачи не решаются без абсолютной уверенности в себе. Откуда ей взяться?

Президента нет. Он ушел в отставку, заведя в тупик все реальные проблемы. Изучайте опыт "Барселоны", в ближайшие пару лет он пригодится для жизни в России.

Есть Месси. Вы ведь знаете, что он лучший игрок в истории? Знаете, я никогда не хотел выбирать между ним и Роналду, потому что они выступают в разных амплуа. Роналду - супермен. Он атлет, гений мотивации, он идеальный кинжал на острие команды, которая знает ножевой бой. Он всегда готов быть собой, он же кинжал. Валлирийская сталь.

А Месси гений. Он не орудие. Он теряет силу, если ему грустно. У гения нет понятия о долге, потому что он а) никому не должен и б) он вообще не обязательно имеет понятие, какая сила и почему сквозь его тело творит. Гений - это не напряг сил, не мышцы и не статистика, гений - это вдохновение.

Наступил сезон, который вы не станете вспоминать. И не надо. И так тоже иногда заканчиваются великие эпохи. Издевательством и ухмылочкой. Ну так в жизни всегда есть место стыду и позору. Просто жизнь на этом не заканчивается. А "Барса" бессмертна", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

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