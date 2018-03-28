Уткин: "Очень жаль, что некому отправить в отставку Черчесова, а сам он не уйдет"

Теги россиястанислав черчесоввасилий уткин

Уткин: "Очень жаль, что некому отправить в отставку Черчесова, а сам он не уйдет"
Известный журналист Василий Уткин считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не сможет добиться успеха с национальной командой.

"Очень жаль, что некому отправить в отставку Черчесова, а сам он не уйдёт. Он не оказался фигурой, которая сможет объединить опытных футболистов нашей сборной. Все от него уходят", - приводят слова Уткина российские СМИ.

Напомним, что из-за личных конфликтов с Черчесовым в сборную России не вызываются Игорь Денисов и Артем Дзюба.

54-летний Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Под его руководством россияне одержали пять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

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