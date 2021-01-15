Уткин определился со своим будущим в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин не собирается менять команду, несмотря на многочисленные слухи на этот счёт.

По информации "Матч ТВ", 21-летний футболист настроен бороться за место в составе "быков", поэтому его уход из клуба зимой исключён.

Ранее сообщалось, что подписать перспективного хавбека хотят ЦСКА и "Уфа".

В текущем сезоне Уткин сыграл за "Краснодар" 21 матч и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 3 миллиона евро.

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