Уткин оскорбил Кокорина, который близок к переходу в "Сочи"
Известный комментатор и журналист Василий Уткин жестко раскритиковал нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который, по всей видимости, согласился перейти в "Сочи" после разговора с президентом сочинского клуба Борисом Ротенбергом.
"Увы. Тряпка", - написал Уткин в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что о переходе Кокорина Ротенберг договорился лично с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером. Впрочем, форвард отказался переходить в "Сочи" на правах аренды, и за это он был переведен в "Зенит-2".
Напомним, что Кокорин не играл в официальных матчах более года, так как сидел в тюрьме за удар чиновника Дениса Пака.
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