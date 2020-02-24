Уткин: "От всей души желаю "Спартаку" вылететь в первый дивизион"

Блогер и журналист Василий Уткин заявил, что хочет, чтобы московский "Спартак" вылетел в первый дивизион.

"Я должен сказать, что я от всей души желаю "Спартаку" вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в предыдущий раз, он очистился, он стал "Спартаком" как таковым.

Если говорить серьезно, то я ни секунды не верю в то, что "Спартак" вылетит в первый дивизион. "Спартак" закончит сезон ни шатко ни валко, потому что, даже если все будет хорошо, большая команда - а "Спартак" себя считает большой командой - не живет без больших задач", - сказал Уткин.

После 19 туров РПЛ "Спартак" с 22 баллами занимает 10 место в турнирной таблице.

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