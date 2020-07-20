Уткин: "Отказ от вручения "Золотого мяча" - чистое скотство"

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Уткин: "Отказ от вручения "Золотого мяча" - чистое скотство"

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался по поводу решения не вручать "Золотой мяч" в этом году из-за коронавиурса.

"Отказ от вручения "Золотого мяча" - чистое скотство. Отменился Евро? Ну и что. Всё равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 90-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон ещё и именем героя.

Разумных содержательных возражений, чтоб не вручать "Золотой мяч" в этом году, нет. Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего ещё. Решение может быть вызвано только этим. Жаль. Просто жаль. "Золотой мяч" в головах у людей, публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Это первый год без "Золотого мяча" за всё время существования приза (1956).

А еще: Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема" | http://soccernews.ru
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