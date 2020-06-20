Уткин отреагировал на критику Романа Ерёменко в адрес Мостового
Известный видеоблогер и журналист Василий Уткин не согласен с мнением полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко касательно эпизода в матче против "Сочи" с участием Андрея Мостового.
Ранее финн упрекнул хавбека южан за его поведение при счёте 1:7, когда тот после фола Павла Горелова ударил в соперника мячом.
"Думаю, Роман Ерёменко всё же погорячился, не тянет это на аморальный поступок. Тут, скорее, заметно, что он поле не здорово видит, ситуацию оценивает импульсивно. Сразу вспоминается из того же матча, как Мостовой сам по себе с мячом в аут зашёл. Романа тоже понять можно - взвинченный вечер, что ни говори. В общем, слово за слово. "Проехато", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что в итоге основной состав "Сочи" уничтожил молодёжку "Ростова" со счётом 10:1.
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