Уткин отреагировал на начало российской военной операции на Украине

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин разочарован решением высшего руководства России начать военную операцию на территории Украины.

"Не очень понимаю, как делать выпуск сегодня. Ну, какой футбол... Советов не жду - потому что точно уверен, что сейчас никто не даст такого совета. Худший день в жизни. Рекорд побит.

Кажется, с этим рекордом сейчас будет, как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно. Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в соседней стране.

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