Уткин отреагировал на нападение на Фетисова

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Уткин отреагировал на нападение на Фетисова

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о произошедшем с директором департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антоном Фетисовым.

Напомним, что медиа-директора "красно-белых" избили неизвестные в воскресенье вечером. Он находится в больнице. Заведено уголовное дело.

"Это возмутительная история. Я отзывался о работе Антона критически, и не отказываюсь от сказанного, но это просто скотство. Сил Антону Фетисову и его родным", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Не пропустите: "Спартак" прокомментировал нападение на Фетисова. | http://soccernews.ru
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