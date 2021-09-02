Уткин отреагировал на ничью сборных России и Хорватии
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин оценил результат матча 4-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.
Напомним, что команды в "Лужниках" сыграли вничью со счётом 0:0.
"Полагаю, всем очень хочется ответов на главные вопросы, но ничья, сама по себе, ничего существенного не меняет, не даёт каких-то акцентированных тезисов, точно также сейчас не время искать и окончательные ответы. Получить ответов на все вопросы сегодня получить мы никак не могли. Если предположить, что сегодня сборная России провела бы три успешные контратаки и забила бы три мяча, не пропустив ни одного, - это бы тоже не было ответом на вопросы, это было бы самообольщение.
Совершенно очевидно, что команда даже толком не потренировалась друг с другом, но мне очень нравятся кадровые акценты, сделанные в этой команде, нравится, что в команде появляется больше игроков атакующих по своему амплуа. Выход Заболотного во втором тайме, наверное, себя оправдал, потому что сборная России стала чаще цепляться за мяч, но к обострениям всё-таки приводили совершенно другие ситуации.
Ближе к победе конечно были хорваты и во втором тайме они нас существенно перебили, думаю, что они точно были ближе нас к голу и сожалеть об упущенных возможностях должны именно они. Показал ли Карпин, то что он обещал? Он обещал, что сборная будет играть смело и по тому, что мы увидели на Евро-2020, определённо, что сборная стала играть гораздо смелее. Вернёмся здесь и к выбору атакующих футболистов, и к серьёзному доверию довольно юному Захаряну, который просто может стать новой физиономией сборной. Мне кажется, то что Карпин обещал, то он и собирается делать", - сказал Уткин.
Не пропустите: Карпин прокомментировал результат матча с Хорватией. | http://soccernews.ru
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