Уткин отреагировал на новость о выходе "Челси" из Суперлиги после письма Абрамовичу из Кремля

Теги челсироман абрамовичвасилий уткинсуперлига (европейская)

Уткин отреагировал на новость о выходе "Челси" из Суперлиги после письма Абрамовичу из Кремля

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о резонансной публикации немецкого издания Süddeutsche Zeitung касательно отказа лондонского "Челси" от участия в Суперлиге Европы.

Источник утверждает, что владелец "синих" Роман Абрамович дал команду выйти из проекта после письма из Кремля.

"В Германии пишут, что Роман Абрамович принял решение о выходе "Челси" из Суперлиги потому, что ему велели в Кремле: у "Газпрома" интересы в Лиге Чемпионов, а Суперлига разрушает ЛЧ. Это смешно. Неужели кто-то думает, что такой осторожный, целиком сделанный из ума человек, как Абрамович, не обдумал такое очевидное, огромного размера обстоятельство заранее?

Он бы тогда не Абрамовичем был. Он бы тогда брюки шил. И кстати, кто бы помешал при случае "Газпрому" войти в спонсорский пул нового турнира? Там деньги планировались кредитные, спонсоры без башки были очень нужны. И ещё, кстати, почему бы тогда не предположить разом, что "Газпром" стоит за отказом играть с Суперлиге всех скопом немцев? В этой стране у данной компании просто колоссальные интересы... В общем, чушь", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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