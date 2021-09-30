Уткин отреагировал на победный гол Роналду в матче с "Вильярреалом"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуалекс фергюсонвасилий уткин

Уткин отреагировал на победный гол Роналду в матче с "Вильярреалом"

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал победный гол нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (2:1).

"Дядя предупреждал, что ближе к старости становишься сентиментальным. Но он, во-первых, не говорил, что это плохо, а во-вторых, я сам так не думаю. Потому что Дядя всегда был сентиментальным. И вот сейчас я ловлю себя на том, что хотя это в общем-то не моя тема, но я хочу весной увидеть Кубок Чемпионов, который за одно ухо держит старый Криштиану, а за другое старик Фергюсон. Я хочу, я хочу это увидеть", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Роналду отличился на 95-й минуте. В нынешнем сезоне он забил пять голов в пяти матчах за манкунианцев.

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