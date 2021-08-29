Уткин отреагировал на победу сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о победе сборной России в финале чемпионата мира по пляжному футболу.

"Пляжный футбол – как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нем преуспели – те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемп среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная", – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Россия в третий раз в своей истории завоевала золотые медали чемпионата мира.

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