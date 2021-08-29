Уткин отреагировал на победу сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о победе сборной России в финале чемпионата мира по пляжному футболу.
"Пляжный футбол – как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нем преуспели – те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемп среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная", – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, что Россия в третий раз в своей истории завоевала золотые медали чемпионата мира.
Не пропустите: Уткин отреагировал на успех "Шерифа" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ
-
Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
-
"Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Барселона" не без труда победила "Хетафе"
Лента новостей
-
Норман перешел из "Ростова" в клуб АПЛ
-
Селезнев жестко ответил на вопрос об отсутствии на его футболке эмблемы УАФ
-
Голевое пиршество "Динамо" и осечка "Шахтера": результаты 6-го тура чемпионата Украины
-
Уткин отреагировал на победу сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу
-
"Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А
-
Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ
-
Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
-
"Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и возглавил Бундеслигу
-
"Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" и вошел в топ-3 АПЛ
-
Чемпион Франции "Лилль" впервые выиграл в нынешнем сезоне
-
"Барселона" не без труда победила "Хетафе"
-
"Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками
-
"Ювентус" может взять Пьянича в длительную аренду
-
"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"
-
"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"
-
"Торпедо" забило семь голов в матче ФНЛ
-
В "Локомотиве" приняли важное решение по медицинскому штабу из-за "дела Миранчука"
-
Гладбахская "Боруссия" проиграла второй раз в трех турах Бундеслиги
-
Стали известны детали разговора между Кьеллини и Аллегри по время проигранного матча с "Эмполи"