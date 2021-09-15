Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в матче с "Челси"

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Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в матче с "Челси"
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение петербургского "Зенита" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с лондонским "Челси" (061).

"Мне очень понравился Чистяков. Ну да, он не уследил за Самым Лукакостным; а весь смысл такого слежения и заключается в том, чтобы и одного шанса не дать. Но просто Лукаку же с нашими регулярно играет. И вот так самоотверженно с ним бодаться, получать под ребра и в основном все же отбиваться – с трудом припоминаю. Это было мужественно и в целом качественно. С поправкой на класс, который у двух игроков принципиально разный. Я бы сказал, что против Лукаку Чистяков играл, как будто он чех. В смысле – защитник сборной Чехии.

Клаудиньо приехал не из Бразилии. Он приехал из девяностых. Если тот, кто его привез, еще тут (или его можно вызвать), свяжите – пусть подвезет меня обратно", – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что единственный мяч в матче в середине второго тайма забил Ромелу Лукаку.

Во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" на своем поле сыграет со шведским "Мальме". Матч состоится 29 сентября.

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