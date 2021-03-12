Уткин отреагировал на решение КДК РФС по жёлтым карточкам Фомина и Жиго
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о решении контрольно-дисциплинарного комитета РФС отменить жёлтую карточку хавбека "Динамо" Даниила Фомина и оставить в силе предупреждение защитника "Спартака" Самюэля Жиго.
Из-за этого россиянин сможет принять участие в субботнем дерби, а француз пропустит матч. "Красно-белые" выразили недовольство вердиктом КДК.
"Про отменённые и нет карточки в канун дерби. Как вы думаете, "Спартак", в лице своих представителей, в которых разобраться за прошедшие полгода невозможно без поллитры, да и та всего лишь приглушит боль от безрезультатной попытки - так как вы думаете, "Спартак" был за или против того, что приводящую к дисквалификации карточку можно оспорить и, в случае чего, отменить? Ну, конечно - за. Как и многие другие. А как вы думаете, все эти многие другие были готовы к тому, что вот оспорить можно всегда, а отменят - не каждому? Нет. Конечно, нет.
Но ведь фолы все разные, как фломастеры на вкус. С цветами там меньше разнообразия, только красный да жёлтый. А раз так, то всегда кому-то отменят, а кому-то нет. И что будет в этом случае? Ну, вот мы и видим, что. Скандал. А почему? А потому что каждый клуб, голосовавший за новый порядок, уверен, что справедливо - это то, как ему самому нужно и как он сам видит. Я не эксперт и не оцениваю фолы. Куда мне до Алана Снодди. Но я точно знаю, что какая бы комиссия переоценки ценностей ни была создана, хоть Фридриха Ницше достань (был такой в Германии судья раньше), они каждый фол будут рассматривать отдельно. И решения будут, соответственно, всякие.
И вообще фолы Фомина и Жиго не пребывают ни в какой взаимосвязи. Кроме одной. Почему им да, а нам нет? Но это детский сад. А это даёт нам право предположить, и это единственное разумное предположение, что на подходе к совету директоров "Спартака" уже не только Зарема, но и счастливые, разумные не по годам детишки этой гармоничной пары. Как минимум в качестве советников. Уже", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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