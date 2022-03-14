Уткин отреагировал на ситуацию с Тимощуком

Фото: инстаграм Тимощука

Журналист Василий Уткин поделился мнением о тренере "Зенита" Анатолии Тимощуке.

"Что касается Тимощука. Его общественная позиция мне по тугому барабану. Тем более, что, по моим представлениям, у Тимощука просто не может быть никакой позиции. Его интересуют только и исключительно бабки. Это было оценочное суждение, а вот вам история.

Как вы помните, "Зенит" в 2008 году выиграл Кубок УЕФА. И в полуфинале играл против "Баварии". Ответная игра проходила на Петровском. Ажиотаж был убийственный. Все хотели попасть! А футболисты могут взять билеты для друзей. Это обычная практика. И Тимощук запросил для друзей то ли 50, то ли 70 билетов. Врать не стану, давно было, но главное, что все обалдели. Это было примерно как все остальные, вместе взятые.

Дали. Однако клуб проводит контрольную закупку. Каждый раз, это нормальный процесс для борьбы со спекуляцией. Билеты ж номерные. Так вот билеты, запрошенные Тимощуком, продавались спекулянтами. Толик просто разжился на халяву. Этот парень - исключительно про деньги. Никакой позиции у него не было и быть не может. Он чисто по найму", - приводит слова Уткина Sport24.

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