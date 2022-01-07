Уткин отреагировал на слова Черчесова

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Уткин отреагировал на слова ЧерчесоваФото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Журналист Василий Уткин не оставил без внимания слова Станислава Черчесова из последнего интервью.

Напомним, что ранее новоиспеченный главный тренер "Ференцвароша" назвал себя "демократичным диктатором".

"Он просто великий. Обожаю его слушать.

"Если бы мне пришлось описать себя одним словом, я бы назвал себя демократичным диктатором" С. С. Черчесов.

Так мы узнаем, что у нашего красавца проблемы с устным счетом, начиная уже с двух", - написал Уткин в твиттере.

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