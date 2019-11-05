Уткин отреагировал на слова Дзюбы о стоимости составов "Зенита" и "РБ Лейпциг"

Известный журналист и блогер Василий Уткин иронично высказался о вчерашнем заявлении нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Футболист выразил мнение, что "РБ Лейпциг" является фаворитом в противостоянии с питерской командой, поскольку по стоимости их состав в три-четыре раза дороже.

"Есть несколько уточнений. Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Её ещё никто ни за кого не платил. Она свидетельствует в первую очередь о том, что "Лейпциг" гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы - игроки из "Лейпцига" - куда интереснее потенциальным покупателям. Вещь довольно очевидная, вот и до Артёма Дзюбы дошло.

Второе. Куда интереснее посмотреть, есть ли (при том, сколько стоит состав сейчас), как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, "Лейпциг" будет впереди несколько серьёзнее, чем в 2,5 раза.

Третье. Есть ли у "Лейпцига" игроки, которых клуб бы покупал за 40 миллионов евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории "Зенита" есть и подороже. Кстати, клуба "РБ Лейпциг", между прочим, тупо не существовало в момент, когда "Зенит", уже принадлежащий "Газпрому", поднимал над головой Кубок УЕФА. Может быть, говорить стоит всё же об эффективности управления? И что всё-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в "Зените" и "Лейпциге"? Любопытно же.

Кстати. По какой цене считать в составе "Зенита" Сутормина (я не издеваюсь)? И почему среди активов "Зенита" не считаются человек 12 игроков ФК "Сочи" (щас уже немного издеваюсь)?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени. В матче двухнедельной давности "быки" выиграли со счётом 2:1.

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