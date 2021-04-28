Уткин отреагировал на странное решение РФС по красной карточке Ахметова в матче со "Спартаком"
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнение о решении Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза по поводу удаления полузащитника ЦСКА в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (0:1).
Семь членов ЭСК РФС постановили, что красная карточка была показана Ахметову ошибочно. Однако, единственным членом ЭСК, который высказался за правомерность удаления, оказался глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
"Что ни говори о правилах и разноцветных карточках, а голосование судейского комитета "все против Кашшаи" за отмену удаления Ахметова сильно смахивает на демарш. Полагаю, им и является. Все прочее в этой истории неинтересно до степени вечной мерзлоты", — написал Уткин в своем Telegram-канале.
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