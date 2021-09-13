Уткин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о решении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

"Я не могу без Фернандеса. Он один из моих любимых игроков в сборной России. Но это дело вкуса. В конце концов, попробуйте вспомнить в нашей сборной за последние лет 10 футболиста вообще без чванства. Без роскоши. Мне - сложно. Нет, была масса симпатяг, которые компенсировали свои слабости прекрасной игрой, славным характером. Но то - компенсация. А тут - нет вообще. Удивительно.

Мне все равно, выучил он русский или нет, поет он гимн или нет - я сам не пою, он для меня слишком часто менялся. Не горжусь, но - так. Меня купило в Марио, что он просто делает свое дело. Как оно выглядит, если ты играешь за сборную - родной или не родной страны, тут неважно, потому что болельщики-то у нее родные и спрос соответствующий.

То есть не в поисках славы. Не "бентли" для.

После Марио Фернандеса вопрос о том, стоит ли того натурализация, отпал. Вот парень, который отдавал все, что у него было, и при этом был равнодушен к славе, а к деньгам, какими бы они ни были, относится, как каждый из нас. Спасибо Марио Фернандесу", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

30-летний Фернандес родился в Бразилии, но в 2016 году получил российское гражданство специальным указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего за сборную России он провел 33 матча и забил пять голов. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года.

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