Уткин отреагировал на успех молодежной сборной России в стартовом матче Евро-2021

Известный журналист, блогер и бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал крупную победу молодежной сборной России над Исландией (4:1) в матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021. Также Уткин сравнил молодежку с главной командой, которая в 1-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1).

"Молодежка — отлично! Понравилась гораздо больше, чем "стасики". Кстати, играли тоже со слабейшей командой группы (как это представляется сейчас), но совершенно же другое дело. От частных комплиментов воздержусь, у меня не было возможности посмотреть игру, не отвлекаясь.

Вышло задорно с "Ленинградом", считаю. И у молодежки, что важнее — тоже. "Стасики", догоняйте! Удачи всем нам", — написал Уткин в своем Telegram-канале.

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