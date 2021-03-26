Уткин отреагировал на успех молодежной сборной России в стартовом матче Евро-2021
Известный журналист, блогер и бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал крупную победу молодежной сборной России над Исландией (4:1) в матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021. Также Уткин сравнил молодежку с главной командой, которая в 1-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1).
"Молодежка — отлично! Понравилась гораздо больше, чем "стасики". Кстати, играли тоже со слабейшей командой группы (как это представляется сейчас), но совершенно же другое дело. От частных комплиментов воздержусь, у меня не было возможности посмотреть игру, не отвлекаясь.
Вышло задорно с "Ленинградом", считаю. И у молодежки, что важнее — тоже. "Стасики", догоняйте! Удачи всем нам", — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Не пропустите: Уткин высказался о победе сборной России над Мальтой. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Феерия Англии, крупная победа Германии и неудача Испании: все результаты отбора ЧМ-2022 25 марта
-
Италия победила Северную Ирландию в отборе ЧМ-2022
-
Испания не смогла обыграть Грецию в отборе ЧМ-2022
-
Англия уничтожила Сан-Марино на старте отбора ЧМ-2022
-
Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022
-
Уткин отреагировал на успех молодежной сборной России в стартовом матче Евро-2021
-
Рафаэль Бенитес может возглавить "Спартак"
-
Рамос приблизился к мировому рекорду по числу матчей за сборную
-
"Манчестер Юнайтед" готов платить Сульшеру почти миллион евро в месяц
-
Названы сроки возвращения Кокорина в строй
-
"Тоттенхэм" нашел замену Бэйлу в Бундеслиге
-
"Милан" не может договориться с Кессье о новом конракте
-
Появилось изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон
-
Новичок "Уфы" намерен стать с клубом чемпионом России
-
Ла Лига - сильнейший чемпионат мира в прошлом десятилетии по версии IFFHS
-
Дания и Швейцария одержали победы в стартовых матчах отбора ЧМ-2022
-
Россия разгромила Исландию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы
-
Маркизио рассказал о несостоявшемся переходе Бензема в "Ювентус"
-
1
Новое руководство "Барселоны" хочет расстаться с 8 игроками
-
Кержаков высказался про экс-игрока "Спартака", который обманул его на 11 миллионов долларов