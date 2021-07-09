Уткин отреагировал на увольнение Черчесова

Фото: скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Журналист Василий Уткин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.

"Черчесов уволен. Я очень рад. Однако отставка - это назначение. Кто будет, вот вопрос", - написал Уткин в телеграме.

Напомним, что Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.

На домашнем ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала. На Евро-2020 россияне не смогли выйти с группы.

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