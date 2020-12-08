Уткин отреагировал на увольнение Газизова из "Спартака"
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора московского "Спартака".
"Увольнение Газизова из "Спартака" уже не сенсация, к этому шло. Что важно понимать про "Спартак" — кстати, случай Газизова это предельно красноречиво подтверждает – "Спартак" настолько престижное (понтовое, крутое, культовое) место работы, что клуб может без остановки тасовать любые варианты. Кто не пойдет в "Спартак"-то? Совсем небольшой круг лиц, кого родословная не пустит. Люди из ЦСКА и "Зенита", вот и все. Остальные…
Вот Газизов же практически им же созданный клуб оставил. Это порождает у администрации "Спартака" очень вредный синдром. Менять менеджеров можно просто как перчатки (простите, Шамиль). Все это переходит из разряда стратегии в маленький и очень живучий подраздел капризов. Так зачем стратегия?
Оборотная сторона кейса Газизова — он, насколько можно судить, идя в "Спартак", отлично защитил свои интересы. Так должен поступать каждый, идя на эту работу", — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" в конце прошлого сезона, сменив на посту генерального директора уволенного Томаса Цорна.
Не пропустите: "Спартак" сообщил от отставке Газизова гифкой из "Симпсонов". | http://soccernews.ru
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