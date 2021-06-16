Уткин отреагировал на увольнение Олича из ЦСКА
Футбольный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об отставке Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
"Есть в ней, конечно, пара секретиков, покрытых мраком, а Нобелю пока недосуг об этом рассказать. Но одна совершенно определенная вещь зато выпирает с ледяной прозрачной ясностью, как если бы это был хрустальный пенис. Лейтмотив отставки Олича: клуб рисковал, пытаясь спасти сезон, назначая Ивицу. Это было импульсивное решение, которое не сработало, и вот теперь клуб делает работу над ошибками и ликвидирует последствия своей импульсивности.
Но это неправда. Отставка Олича еще импульсивнее назначения. С момента окончания чемпионата он был в отпуске. За это время не могло, просто не могло произойти никаких существенных событий новых. Разве только условные переговоры по желательным трансферам, но это я оговариваюсь просто чтобы все произнести вслух: стаж Олича в ЦСКА и срок оставшегося контракта просто не подразумевал права тренера диктовать желаемые приобретения.
А самое главное: если бы отставка Олича была следствием внутренней работы над собой, той самой работой над ошибками и переосмыслением весенней импульсивности решения – мы бы сегодня уже узнавали имя нового главного тренера. Потому что буквально днями команде уже ехать на первый сбор.
Так что отставка Олича – в сущности, не исправление ошибки, а ее углубление. Еще одно резкое движение, ставящее под удар на этот раз такую важную вещь, как планомерная подготовка к новому сезону.
Бедный, бедный разбогатевший ЦСКА", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.
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