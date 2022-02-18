Уткин отреагировал на вероятные изменения в лимите на легионеров в РПЛ

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Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями по поводу планов изменить лимит на легионеров в российской Премьер-лиге.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Со следующего чемпионата собираются ввести лимит по схеме "13 иностранцев + 12 россиян" в заявке. При этом на поле одновременно смогут появиться не более восьми легионеров.

"Если говорить об изменении формата лимита на легионеров, мне кажется, что это очень позитивный факт. Это практически отмена лимита на легионеров. Если их 13 в заявке, то куда ещё больше? Опасения о том, что будут приезжать некачественные футболисты... Ну, это уж кто умеет управлять футбольными клубами. У нас довольно мало людей по-настоящему умеют это делать. Вот и проверим.

Напомню, что последний успех сборной России, если не считать домашний чемпионат мира, который является особенным турниром, случился в 2008 году. Тогда за сборную играли футболисты, которые выросли в ситуации фактического отсутствия лимита, на волнах свободной конкуренции", - сказал Уткин в своём видеоблоге на YouTube.

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