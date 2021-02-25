Уткин отреагировал на возвращение Промеса в "Спартак"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о переходе из "Аякса" в московский "Спартак" вингера Квинси Промеса.

"Я довольно противоречивые чувства испытываю по отношению к его перспективам в "Спартаке". Но дело в том, что я не являюсь ни Промесо-скептиком, ни Промесо-оптимистом. Просто хочется посмотреть, что из этого получится. Но пару соображений на этот счёт я скопил.

Мне кажется, что Промес был избыточно утомлённым после перелёта из Амстердама в Москву. Может, действительно уже староватый. 29 лет - это для кого-то уже солидный возраст. Проблема заключается именно в этом, хотя к пассажу не стоит относиться серьёзно. Разное отношение к приезду Промеса в том и заключается. Одним кажется, что он уже не имеет той мотивации, которая была у него, когда Квинси приводил "Спартак" к чемпионскому титулу. Может, нет уже того здоровья. Другие говорят, что возвращение домой - это может быть хорошо, это моральный допинг. Вот такое двоякое восприятие.

Мне кажется, что ответа на этот вопрос на данный момент просто не существует. С Промесом связывают большие надежды. А футболисты - люди творческие, они не очень склонны к рефлексии. Я думаю, что Промес очень быстро поверит в то, что он здесь главный, что на него делается существенная ставка. Вот только что это за ставка? В "Спартаке" только готовится стратегический план развития, о котором сейчас пишет Попов. Промес проявлял себя хорошо только у одного клубного тренера - Карреры. Может, и он тоже появится в стратегическом плане. Думаю, что задача Промеса в том, чтобы сейчас постараться завоевать место в Лиге Чемпионов. Если это получится, то снимет все вопросы о рентабельности его возвращения назад", - сказал Уткин.

Спартак" купил Промеса у "Аякса" за 8,5 миллиона евро, за счёт бонусов сумма может вырасти до 11 миллионов. Контракт с вингером рассчитан до июня 2024 года.

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