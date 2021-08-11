Уткин отреагировал на встречу Карпина и Дзюбы

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин удивился тому, насколько долгой была встреча между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.

"Итак, Карпин встретился с Дзюбой. У меня один вопрос остаётся. А именно: о чём можно говорить с Дзюбой два часа?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

32-летний Дзюба выступает за российскую сборную с 2011 года, сыграл 55 матчей и забил 30 голов.

В рамках квалификации ЧМ-2022 команда 1 сентября сыграет против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

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