Уткин отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

Теги василий уткинроссияукраинастанислав черчесов

Уткин отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал победу сборной Украины над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

"Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал, они обесценились ровно в десять миллионов раз. Контракт в 2,5 миллионов евро стоит не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов – это 1/4 Евро", – написал Уткин в своем телеграм-канале.

На 27-й минуте счет открыл Александр Зинченко, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Эмиль Форсберг. Победу украинцам принес Артем Довбик, который забил гол на 120-й минуте.

В 1/4 финала Украина сыграет с Англией.

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