Уткин отреагировал на выход "Шерифа" в групповой этап Лиги Чемпионов
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к историческому успеху "Шерифа" в квалификации Лиги Чемпионов.
Молдавская команда стала первым представителем своей страны в групповом этапе главного еврокубка. Они вырвали путёвку в турнир у загребского "Динамо".
"Ух, как же я рад за "Шериф". Я бывал в Тирасполе, отлично и, я бы сказал, доверительно знаю историю этого клуба. Там офигенный, ровно такой, какой должен быть в небольшом городе, стадион. И кстати - там добросовестно работающая академия. К вопросу об 11 легионерах в составе. Ну вот не получается своих дотянуть. Это отдельный разговор.
Мы уже видали игроков, найденных "Шерифом", в чемпионате России. Это защитник Епуряну, например. Это напад Кристиан Тудор, румын, игравший за "Аланию". Это отличный "столб" Сергей Даду. Это вообще-то несчастный Сергей Перхун, очень хороший вратарь, погибший в игре за ЦСКА, самый драматичный несчастный случай в истории российского футбола - не забудьте, послезавтра 20 лет, как он ушёл. И, конечно, самое главное - Чиди Одиа. "Самый белый парень в ЦСКА" - я тут цитирую кричалку армейских трибун, не более; что было, то было. И ещё не будем забывать Айзека Окоронкво, который в Тирасполе ещё и женился.
Тирасполь - город невероятно красивых, и при этом очень разнообразно красивых девчонок. Там, в Приднестровье, после Второй мировой было решено строить экономический кластер, народу понаехало со всего Союза, произошёл удивительный замес всех мыслимых народов... Девушки поразительной красоты живут там. Я просто счастлив за "Шериф". Сегодня Тирасполь - город в запустении. Лига Чемпионов выстрадана этим клубом. А для города она просто счастье", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 26 августа (список корзин)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4