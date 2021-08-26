Уткин отреагировал на выход "Шерифа" в групповой этап Лиги Чемпионов

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к историческому успеху "Шерифа" в квалификации Лиги Чемпионов.

Молдавская команда стала первым представителем своей страны в групповом этапе главного еврокубка. Они вырвали путёвку в турнир у загребского "Динамо".

"Ух, как же я рад за "Шериф". Я бывал в Тирасполе, отлично и, я бы сказал, доверительно знаю историю этого клуба. Там офигенный, ровно такой, какой должен быть в небольшом городе, стадион. И кстати - там добросовестно работающая академия. К вопросу об 11 легионерах в составе. Ну вот не получается своих дотянуть. Это отдельный разговор.

Мы уже видали игроков, найденных "Шерифом", в чемпионате России. Это защитник Епуряну, например. Это напад Кристиан Тудор, румын, игравший за "Аланию". Это отличный "столб" Сергей Даду. Это вообще-то несчастный Сергей Перхун, очень хороший вратарь, погибший в игре за ЦСКА, самый драматичный несчастный случай в истории российского футбола - не забудьте, послезавтра 20 лет, как он ушёл. И, конечно, самое главное - Чиди Одиа. "Самый белый парень в ЦСКА" - я тут цитирую кричалку армейских трибун, не более; что было, то было. И ещё не будем забывать Айзека Окоронкво, который в Тирасполе ещё и женился.

Тирасполь - город невероятно красивых, и при этом очень разнообразно красивых девчонок. Там, в Приднестровье, после Второй мировой было решено строить экономический кластер, народу понаехало со всего Союза, произошёл удивительный замес всех мыслимых народов... Девушки поразительной красоты живут там. Я просто счастлив за "Шериф". Сегодня Тирасполь - город в запустении. Лига Чемпионов выстрадана этим клубом. А для города она просто счастье", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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