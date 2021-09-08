Уткин отрегиаровал на новое назначение Канделаки
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Тины Канделаки на пост заместителя генерального директора "Газпром-медиа".
"Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь - они в окно". (с) В. С. Высоцкий", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, что Канделаки и Уткин несколько лет вместе работали на "Матч ТВ". Впрочем, комментатор довольно быстро покинул организацию из-за конфликта с Канделаки.
Не пропустите: Уткин прокомментировал победу России над Кипром. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб
-
Экс-форвард "Спартака" Веллитон вернулся в родной клуб
-
"Арсенал" выставил ультиматум Артете
-
"Барселона" и "Реал" поборются за хавбека "Лестера"
-
Смолов ярко высказался о Карпине
-
Уткин отрегиаровал на новое назначение Канделаки
-
ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит"
-
Названы сроки восстановления Головина после травмы
-
Канделаки покинула пост генерального продюсера "Матч ТВ"
-
Месси и Неймар не помогут ПСЖ в ближайшем матче Лиги 1
-
1
Бэйл оценил шансы Роналду заиграть в "Манчестер Юнайтед"
-
Тиль забил первый гол за сборную Нидерландов. Он принадлежит "Спартаку"
-
Футболиста "Ювентуса" выгнали из сборной США
-
Хабиб сфотографировался с легендами "Спартака"
-
Виллиан назвал причину ухода из "Арсенала"
-
Карпин рассказал, как он будет отдыхать после матчей сборной России
-
Смолов ярко отреагировал на первый гол за сборную России с 2019 года
-
Давид Луиз близок к возвращению в Бразилию
-
Мостовой высказался об игре России в матче с Мальтой
-
Пике рассказал, когда он планирует завершить карьеру