Уткин отрегиаровал на новое назначение Канделаки

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Тины Канделаки на пост заместителя генерального директора "Газпром-медиа".

"Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь - они в окно". (с) В. С. Высоцкий", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Канделаки и Уткин несколько лет вместе работали на "Матч ТВ". Впрочем, комментатор довольно быстро покинул организацию из-за конфликта с Канделаки.

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