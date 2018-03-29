Уткин ответил Дзюбе
Известный российский телекомментатор Василий Уткин ответил форварду тульского "Арсенала" Артёму Дзюбе, который ранее назвал его "жалким человеком".
"Дорогой Артем Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артем! Артемушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет - в четвертый! Ахахах. Засим замолкаю. Черти с младенцами не связываются" - написал Уткин в своём телеграме.
Стоит отметить, что в последнее время Дзюба часто вступает в словесные перепалки с коллегами по футбольному цеху, в частности, недавно он "обменялся любезностями" с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.
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