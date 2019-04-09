Уткин ответил Федецкому: "Ха-ха. Парень врёт"

Известный телекомментатор Василий Уткин усомнился в правдивости заявления украинского защитника Артёма Федецкого, по словам которого, некий московский клуб предлагал ему контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

"Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику - два миллиона евро Федецкому никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь ещё. Парень врёт", - написал Уткин в своём твиттере.

Федецкий является воспитанником донецкого "Шахтёра". Помимо "горняков" выступал за киевский "Арсенал", "Харьков", "Карпаты", "Днепр" и "Дармштадт".

Футболист придерживается националистических взглядов и винит Россию в украинском кризисе.

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