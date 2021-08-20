Уткин ответил Газзаеву на слова о приглашении Семака в сборную России

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на заявление бывшего главного тренера сборной России Валерия Газзаева, не согласившегося с выбором нового наставника национальной команды после отставки Станислава Черчесова.

"Валерий Газзаев блещет рассудком, как всегда. По его мнению, в сборную следовало бы назначить Семака. Потому что он хороший (с чем не поспоришь) и три раза подряд приводил "Зенит" к чемпионству. Что тоже чистая правда, вот только все мы понимаем, что за этим стоит огромное количество факторов, от блистательных до предельно вонючих, хуже бомжа. Работа Семака, конечно, ближе к блистательным.

Интересная мысль. Богатая. Главное, что к этому ведь и шло бы, если бы всё развивалось по плану - Черчесов до Катара, потом Семак. Таков был план, таков есть путь. Но вот как можно сейчас взять тренера из команды, стартующей в Лиге Чемпионов? Ведь как к "Зениту" не относись, команда все эти три года более или планомерно Семаком и строилась. И это говорит человек, сам тренировавший сборную. Долго остававшийся единственным Валерием Георгиевичем в её истории.

Государственный, заметьте, человек. Депутат, комитет целый по делам национальностей в Думе возглавлял - в общем, думак со стажем; и сейчас тоже список региональный на выборах возглавляет. Надо быть смелее, Валерий Георгиевич. Ведь на самом деле вы считаете лучшим кандидатом в тренеры сборной другого человека. Владимира. Владимира Валерьевича Газзаева. Но вам не хватает решительности. Той самой, которую вы, помнится, не раз демонстрировали на прямых линиях с Президентом.

А ещё серьезнее - Госдума принимает бюджет страны. Разве там должен находиться человек, который на ясном глазу заявляет, что для того, чтобы стало лучше в одном месте, надо разломать другое? Вы точно знаете ответ на этот вопрос", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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