Уткин ответил на оскорбления Черданцева

Журналист Василий Уткин не оставил без ответа слова комментатора "Матч ТВ" Георгия Черданцева.

Ранее Уткин пошутил над Черданцевым, за что тот назвал его "редким хамом и идиотом".

"И отписался. Быстр как Дзюба", - отреагировал на случившиеся Уткин.

Напомним, что Уткин и Черданцев вместе работали на двух телеканалах - "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ".

Читайте также: Уткин прокомментировал видео с мастурбирующим Дзюбой. | http://soccernews.ru