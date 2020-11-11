Уткин ответил на оскорбления Черданцева

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Уткин ответил на оскорбления Черданцева

Журналист Василий Уткин не оставил без ответа слова комментатора "Матч ТВ" Георгия Черданцева.

Ранее Уткин пошутил над Черданцевым, за что тот назвал его "редким хамом и идиотом".

"И отписался. Быстр как Дзюба", - отреагировал на случившиеся Уткин.

Напомним, что Уткин и Черданцев вместе работали на двух телеканалах - "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ".

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