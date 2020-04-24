Уткин ответил на угрозы Соловьёва

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на угрозы в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.

Напомним, что Соловьёв в видеообращении грозил Уткину физическим насилием, обещая "врезать по куполу" и "засунуть голову в задницу".

"Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной.) Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь", - написал Уткин в твиттере, прикрепив фото, на котором Соловьёв держит в руке нарисованный фалос.

Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной.) Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит.

Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь. pic.twitter.com/YNgigPLyPu — Василий Уткин (@radioutkin) April 24, 2020

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