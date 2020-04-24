Уткин ответил на угрозы Соловьёва

1 Теги василий уткинвладимир соловьев

Уткин ответил на угрозы Соловьёва

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на угрозы в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.

Напомним, что Соловьёв в видеообращении грозил Уткину физическим насилием, обещая "врезать по куполу" и "засунуть голову в задницу".

"Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной.) Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь", - написал Уткин в твиттере, прикрепив фото, на котором Соловьёв держит в руке нарисованный фалос.

Не пропустите: Уткин назвал Соловьева фашистом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Охрененная картинка.Хрыстя такое любит)Может даже на аву себе поставить

Ответить

главное

СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру

СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов