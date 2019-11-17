Уткин ответил украинскому журналисту, который поиздевался над Россией после поражения от Бельгии

Известный российский телекомментатор Василий Уткин ответил украинскому журналисту Виталию Вацко, который поиздевался над сборной России после поражения от Бельгии (1:4) в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам - и мы, кацапы, - вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить.

Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну, не "Спорт-Экспресс" же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок? А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и - обтекать.

Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?.. На хер вы нам тогда и нужны, если не? Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему - тiтув?! Я ж не помню.

С нетерпением жду матча Украина - Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

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