Уткин: "Павиан - это нереализованный маскот "Локомотива"

Комментатор, журналист и блогер Василий Уткин предложил сделать павиана талисманом московского "Локомотива".

"У "Локомотива" нет маскота. Им должен стать павиан. Он способен скакать на бровке, издавать нечленораздельные крики, при этом он довольно мирный, если с ним правильно обращаться. Короче говоря, павиан — это нереализованный маскот "Локомотива". Я вношу это предложение, мне кажется, это очень украсит матчи команды и напомнит кому-то о традициях", — сказал Уткин на своем канале в YouTube.

Напомним, что болельщики "Локомотива" продолжают выражать недовольство из-за ухода из клуба главного тренера Юрия Семина. Его преемником стал сербский специалист Марко Николич.

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