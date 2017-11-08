Уткин: "По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума"

Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, который заявил, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заслужил лишь желтую карточку за удар локтем в лицо хавбека "Локомотива" Антона Миранчука.

"Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасёв точно поплыл в матче "Локомотив" - ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля", - приводят слова Уткина российские СМИ.

Видео: Грубость Вернблума.

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