Уткин: "По первым играм новое лицо российского футбола - медведь Зевака"

1 Теги василий уткинрпл

Уткин: "По первым играм новое лицо российского футбола - медведь Зевака"

Известный телекомментатор Василий Уткин высказался о логотипе РПЛ и о стартовавшем чемпионате.

"Новому талисману нужно имя. По первым играм новое лицо российского футбола - медведь Зевака!

А есть какой-то еще более платный канал про российский футбол, на котором забивают? Я бы купил" - написал Уткин в твиттере.

Напомним, что вчера три матча РПЛ завершились победами со счетом 1:0.

Читайте также: Уткин раскритиковал матч за Суперкубок России. | http://soccernews.ru

Комментарии
петя

а разве когда то было другое

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