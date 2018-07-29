Уткин: "По первым играм новое лицо российского футбола - медведь Зевака"

Известный телекомментатор Василий Уткин высказался о логотипе РПЛ и о стартовавшем чемпионате.

"Новому талисману нужно имя. По первым играм новое лицо российского футбола - медведь Зевака!

А есть какой-то еще более платный канал про российский футбол, на котором забивают? Я бы купил" - написал Уткин в твиттере.

Напомним, что вчера три матча РПЛ завершились победами со счетом 1:0.

Читайте также: Уткин раскритиковал матч за Суперкубок России. | http://soccernews.ru