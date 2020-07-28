Уткин поделился мнением о Кокорине

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Уткин поделился мнением о Кокорине

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался по поводу интереса "Локомотива" и "Спартака" к форварду Александру Кокорину.

"У меня очень простое отношение к истории торга за Кокорина. В следующем году ему тридцатник (но это не точно). Талант у человека недюжинный. То есть мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый. И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил…

Я поэтому не верю, что его появление в не-"Зените" повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает. И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает. Парень на своем аукционе сам себе лот: «кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.

Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт - это вызов. Аукцион - никак не вызов. Так что склонен думать - см. выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.

Самый знаменитый его удар - стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Также игроком интересуются "Сочи", "Рубин" и "Динамо".

Не пропустите: Орлов не исключает возможного перехода Кокорина в "Спартак". | http://soccernews.ru
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