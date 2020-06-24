Уткин поделился мнением по поводу сорвавшегося трансфера Вагнера в ЦСКА

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, почему Вагнер Лав перешел в "Кайрат".

Стоит отметить, что официально о переходе футболиста в казахстанский клуб никто не сообщал.

"Почему бы и не деньги? Если ты обратишь внимание, бразильцам, во-первых, все равно, где играть. Многие бразильцы уезжают в Азию еще в расцвете сил - и потом оттуда возвращаются, претендуя на то, чтобы играть за сборную, и даже играя. Разные случаи бывают. Бразильцы знают прекрасно, что им открыт весь мир, и это не считается зашкваром.

Во-вторых, бразильская футбольная культура подразумевает, что от игры нужно получать удовольствие, и если ты можешь делать это в 35-36 лет… Есть немало футболистов, которые так играли просто по всему миру. Посмотри, сколько лет играли Ромарио или Ривалдо, который в Узбекистане, например, выступал.

Да, действительно, - Казахстан вряд ли является футбольной страной, но, тем не менее, футбол есть и там, есть удовольствие от игры и там. Какая разница? Просто не нужно комплексовать вам по этому поводу. Приедет к вам Вагнер Лав - ну, расслабитесь, получите удовольствие.

Считаю, ЦСКА не разобрался в необычной ситуации и думал, что они могут заявить Вагнера Лава прямо сейчас. А сделать это оказалось невозможным. Я думаю, что это так. Просто в этом никто не признается. Мне показалось, что дело именно в этом", - цитирует Уткина Sports.kz.

Ранее сам футболист рассказал, почему сорвался его трансфер в ЦСКА.

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