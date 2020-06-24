Уткин поделился мнением по поводу сорвавшегося трансфера Вагнера в ЦСКА

Теги василий уткинцска москва

Уткин поделился мнением по поводу сорвавшегося трансфера Вагнера в ЦСКА

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, почему Вагнер Лав перешел в "Кайрат"

Стоит отметить, что официально о переходе футболиста в казахстанский клуб никто не сообщал.

"Почему бы и не деньги? Если ты обратишь внимание, бразильцам, во-первых, все равно, где играть. Многие бразильцы уезжают в Азию еще в расцвете сил - и потом оттуда возвращаются, претендуя на то, чтобы играть за сборную, и даже играя. Разные случаи бывают. Бразильцы знают прекрасно, что им открыт весь мир, и это не считается зашкваром.

Во-вторых, бразильская футбольная культура подразумевает, что от игры нужно получать удовольствие, и если ты можешь делать это в 35-36 лет… Есть немало футболистов, которые так играли просто по всему миру. Посмотри, сколько лет играли Ромарио или Ривалдо, который в Узбекистане, например, выступал.

Да, действительно, - Казахстан вряд ли является футбольной страной, но, тем не менее, футбол есть и там, есть удовольствие от игры и там. Какая разница? Просто не нужно комплексовать вам по этому поводу. Приедет к вам Вагнер Лав - ну, расслабитесь, получите удовольствие.

Считаю, ЦСКА не разобрался в необычной ситуации и думал, что они могут заявить Вагнера Лава прямо сейчас. А сделать это оказалось невозможным. Я думаю, что это так. Просто в этом никто не признается. Мне показалось, что дело именно в этом", - цитирует Уткина Sports.kz.

Ранее сам футболист рассказал, почему сорвался его трансфер в ЦСКА.

А еще: Вагнер Лав продолжит карьеру в Казахстане| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хавбек Кампль продлил контракт с "Лейпцигом"

Хавбек Кампль продлил контракт с "Лейпцигом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов