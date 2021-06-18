Уткин поделился ожиданиями от матча Дания - Россия
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, чего ждёт от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и России.
"Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании. Они очень мобильны, они высоко обороняются, форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нету.
При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21 июня в Копенгагене. Стану на это уповать", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
По итогам двух туров Россия идёт на втором месте в группе Евро с 3 очками, а Дания - на четвёртом без набранных баллов.
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