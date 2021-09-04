Уткин поделился ожиданиями от матча Кипр - Россия

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Уткин поделился ожиданиями от матча Кипр - Россия

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался в преддверии игры 5-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

"После первой игры сборной России обсуждение свелось к вещам довольно вторичным. Например, что означает смелость или несмелость. Но ведь это не означает практически ничего. Или то, что кому больше понравится. Или вот факт совместной игры Головина и Миранчука. Не панацея, видите ли. Поскольку это мой был наиболее конкретный упрёк сборной "стасиков", должен напомнить: суть и не заключалась в том, что стоит этим двум столпам появиться вместе, как всё запорхает; я говорил о другом - "пяточная" (ещё одно неконкретное слово) стратегия команды во времена Черчесова практически исключала такое сочетание - а почему исключала, не было никакого ответа. Вот о чём шла речь.

Добавлю ещё, что мои собственные разногласия с Черчесовым носили характер исключительно эстетический. Мне не нравилась игра команды под его руководством. Вот и всё. Лучше он, хуже Карпина... Это вообще неважно. Вы останетесь при своём. Даже "это покажет результат" - не подходит формула, потому что в четвертьфинале чемпионата мира сборная России оказалась тем путём, который не повторится. Я имею в виду отсутствие отборочного турнира и игру на своём поле. Это же важно. Черчесов и Карпин - не соревнование, это разные эпохи - или эпошки - в жизни сборной.

Сейчас весь вопрос не в смелости или наследии, а в том, попадёт сборная на чемпионат мира или нет. И ничья с Хорватией, совершенно вне зависимости от того, оцените вы наш тактический стакан как полупустой или полуполный, на самом деле важна только вместе с шестью очками на Кипре и с Мальтой. А без этих шести спор просто идиотичен. Скажете, карлики? Имеете право. Но, знаете, я уже человек не новый, и в силу личного опыта никогда не смогу относиться к поездке сборной России на Кипр как к прогулке. В 97-м году матч на Кипре разрушил сборную на пути к чемпионату мира во Франции. Промах Мостового на последних минутах лишил Россию победы, а в раздевалке породил скандал, в результате которого Мостовой и Карпин (кстати) перестали вызываться в сборную.

Я был там, на Кипре, комментировал этот матч и летел одним самолётом со сборной. Никогда не забуду. Сыграв вничью на Кипре, наши пропустили на первое место болгар, которые тогда были мощны. И лишились возможности в случае чего проиграть в Софии. А там нас прибил судья Крондл, не поставив от трёх до пяти пенальти в ворота болгар. И не говорите мне, что я преувеличиваю - это я стоял за воротами болгар в том матче и снимал с оператором Вовой Фоминым. А потом нам ещё в стыках свезло, как утопленникам - Италия досталась. И между матчами с Италией тренер Игнатьев даже летал в Виго на матч "Сельты" смотреть Мостового и Карпина, но так и не решился к ним подойти. И не говорите мне, что это было как-то иначе, потому что на том матче я тоже был, разговаривал с Игнатьевым перед игрой и видел, как он нервничал. И улетел, так и не переговорив.

В Италии мы проиграли. Могло ли быть иначе? Конечно. Это оценочное суждение, но, простите, в Неаполе на том матче я тоже был. Мне тогда немножко разбили голову монетой, брошенной с трибуны, потому что мы снова снимали из-за ворот и я мешал смотреть зрителям первых рядов. Вот и летели чёртовы монеты. А началось всё тогда на Кипре. Поэтому я сегодня на чёртовых иголках с самого утра. Никому не верьте, кто про карликов говорит. Никогда", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Кипр примет Россию сегодня в Никосии в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Карпин поделился ожиданиями от матча Кипр - Россия. | http://soccernews.ru
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