Уткин: "Подо мной сломалось кресло. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110"



Известный футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире "Спорт FM".

"Обязательно посмотрите этот момент в подкасте. Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще - нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые. Я вас поздравляю. Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мною, начиная с 8-го класса школы. Но первый - в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых", - написал Уткин в своем Instagram.

Видео: Уткин падает со стула.

Миранчук, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?

Василий Уткин и невозмутимый @igorkytmanov каждый четверг только на Спорт FM! pic.twitter.com/EI7dYvVWDY — Спорт FM (@sport_fm) 2 ноября 2017 г.

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