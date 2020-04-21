Уткин подвёл итоги конфликта с Соловьёвым
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о конфликте с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
"Я, в общем, довольно мирный парень. В данном случае всё началось просто с того, что Владимир Соловьёв немножко не рассчитал свои силы и почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. И вообще, это люди зря делают. Я никого первым, как правило, не трогаю, но когда лезут, нужно отвечать так, чтобы больше не полезли, потому что моя профессия - слова. И если я начну подробно отвечать каждому, то это займёт всё оставшееся время. Вот я думаю, что Владимир Рудольфович получил очень хорошо", - сказал Уткин.
Напомним, что конфликт начался с выпада Соловьёва в адрес бывшего комментатора, который в соцсетях проявлял недовольство работой российских властей в условиях пандемии коронавируса.
Оппоненты на протяжении нескольких дней обменивались оскорблениями в твиттере и личных блогах. Уткин даже вызывал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.
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