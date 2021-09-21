Уткин подвёл итоги матча ЦСКА - "Спартак"
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о результате московского дерби между ЦСКА и "Спартаком".
Напомним, что армейцы взяли верх в принципиальном матче благодаря голу Антона Заболотного на 82-й минуте.
"Березуцкий вообще-то чудом не сгубил игру. Ему как тренеру повезло. Сильно. Яка Бийол не должен был выйти на второй тайм. Березуцкому надо было разобраться в перерыве, что он не может играть (получив адский мяч в лицо и сотрясение мозга). Березуцкий не разобрался. Вместо того чтобы в раздевалке перестроить игру и объяснить это игрокам в спокойной обстановке, он делал это с бровки. ЦСКА перешёл на четыре защитника и после этого был неубедителен без малого полчаса.
"Спартак" заслуживает любых слов за то, что не забил в это время, вплоть до похухнания. А просто надо было решить в раздевалке. Если вы думаете, что на самом деле Алексей решил, а потом решил, что выпустим Яку и посмотрим - не требовалось бы так долго объяснять Бистровичу, что от него требуется. Что ж, молодому тренеру должно везти. Куда без удачи. Кому повезёт - у того и петух снесёт, да чего там - у того и Заболотный забьёт. Это правда жизни", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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